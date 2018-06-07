Киев, 7 июня, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Каждый день перед выходом из дома президент Украины ПетрПорошенко молится. Об этом он заявил сам в фильме журналиста «Детектор медиа» МариныБарановской «Один день с президентом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По словам Порошенко, он носит с собой четки с заповедями, блаженствами и молитвами. Президент подчеркнул, что он молится каждое утро по 10−12 минут, а также выходя из дома.

Ранее Порошенко призывал граждан Украины молиться за успехи реформ, так как якобы «сила молитвы» была важна для законодательных изменений в стране. Также президент говорил, что молитва «помогла» Киеву получить безвизовый режим с ЕС.

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Отметим, несмотря на молитвы, положение граждан Украины продолжает ухудшаться, а кризис в стране продолжается.