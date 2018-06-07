Вашингтон, 7 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) никогда не откажется от диалога с Россией, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, интервью которого опубликовано на сайте Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО никогда не отвергал диалог с Россией, он никогда не отступит от попыток улучшения отношений с ней», — заявил Мэттис.

Однако, по его словам, на то, что произошло на выборах в США и ряде европейских стран, а также «изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия», альянс вынужден отвечать.

Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул, что в настоящее время НАТО «использует факторы сдерживания для того, чтобы избежать войны».

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