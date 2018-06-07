Барнаул, 7 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. После затяжного периода холодов и непогоды в Алтайский края пришла жара. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток — с 7 по 9 июня — дневная температура воздуха в регионе поднимется до +33°С. Такие погодные условия создают высокий риск возникновения пожаров, в том числе — в природной среде. Именно поэтому на Алтае объявлен штормпрогноз.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

В условиях сухой и жаркой погоды в ГУ МЧС РФ по Алтайскому края призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, не разрешать детям играть с огнем. По данным алтайских спасателей, на сегодняшний день в крае не зарегистрировано ни одного лесного пожара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году майская погода не радовала жителей Алтайского края. Господство холодного арктического воздуха привело к аномально низким температурам по всему краю, составившим в среднем за месяц +8…+11°С (что ниже нормы на 2−4 градуса).

«Активная циклоническая деятельность и частое прохождение атмосферных фронтов привели к обильным осадкам (от 46 мм в с. Угловское до 141 мм на станции Бийск-Зональная), более чем в 2 раза превысившим месячную норму. Из-за низких температур воздуха лишь 21−22 мая в крае произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +10°С, ознаменовавший начало активной вегетации (задержка составила 11−16 дней)», — пояснили алтайские синоптики.

В Барнауле май также получился холодным и дождливым, среднемесячная температура воздуха составила +9,3°С, что ниже нормы на 3 градуса. Но самый холодный май в Барнауле за весь период наблюдений был зафиксирован в 1898 году (среднемесячная температура +6,5°С).