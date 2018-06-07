Красноярск, 7 июня, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Соответствующее постановление депутаты приняли на заседании сессии 7 июня, сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Также сессия по предложению краевого избиркома утвердила количество подписей, которые кандидатам необходимо собрать для поддержки выдвижения (298 подписей депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, 65 подписей депутатов муниципальных районов и городских округов). Таких подписей, в соответствии с законодательством, должно быть не меньше 5% от общего числа депутатов и глав.

Добавим, также 9 сентября в Красноярском крае состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5. Довыборы пришлось назначить в связи с тем, что были досрочно прекращены полномочия депутата Заксобрания Александра Усса. Кроме того, в связи со смертью парламентария Николая Фокина предстоит выбрать депутата по Таймырскому двухмандатному избирательному округу №23.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Усс в сентябре 2017 года был назначен врио губернатора Красноярского края. До этого он почти 20 лет руководил краевым парламентом. На посту главы региона Усс сменил Виктора Толоконского, руководившего Красноярским краем с 2014 года и ушедшего в отставку в сентябре 2017 года.

Читайте также: Красноярский край: «Новый» губернатор и старые элиты