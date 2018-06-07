Кентербери, Великобритания, 7 июня, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Англиканские священники и влиятельная консервативная группа англо-католиков «Вперед в вере» выступили против рекомендации Кентерберийской епархии перестать соблюдать тайну исповеди, передает британское издание Christian Today. Епархиальное руководство обязало своих священников информировать прихожан, приходящих на исповедь, что их признания в грехах сексуального характера и иных преступлениях могут иметь юридические последствия. В частности, в тех случаях, когда признания исповедующихся «вызывают тревогу по поводу дальнейшей безопасности пострадавшей стороны», священник «несет обязанность информировать соответствующие государственные службы».

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Как было разъяснено позже, таким образом епархия проявила заботу о священниках, которые в случае неразглашения подобной скандальной информации могли бы оказаться под огнем критики за ее сокрытие. Хотя практика исповеди в англиканских церквях не так принята, как в католических, она все еще присутствует. Каноническое право предписывает держать в секрете все, что священник услышал от исповедника. И это ставит Церковь в очень сложное положение, когда некто признается в систематических сексуальных преступлениях, например, актах педофилии. Поэтому, говорит секретарь Кентерберийской епархии Джулиан Хиллс, новые рекомендации не столько «отменяют тайну исповеди», сколько «призваны посоветовать кающемуся не разглашать что-то, что юридически поставило бы под угрозу положение священника и заставило его сделать выбор между каноническим правом и необходимостью защитить кого-то от вреда».

Однако каноник Робин Уорд, директор богословского колледжа Святого Стефана (Оксфорд) считает, что руководство епархии нарушает каноническое право, его «объяснения просто не выдерживают никакой критики». В свою очередь бывший англиканский епископ Папуа-Новой Гвинеи Пол Ричардсон, который перешел в католичество, сказал, что вопрос исповеди в связи с сексуальным насилием — это «чемодан без ручки». Ведь если некто «приходит к вам на исповедь и признается в преступлении, вы не можете дать ему отпущение грехов, пока он не сознается перед полицией, иначе этому человеку грозит отлучение от Церкви». А в заявлении группы «Вперед в вере» говорится, что рекомендации Кентерберийской епархии в любом случае бессмысленны, поскольку «священники все равно будут считать себя связанными тайной исповеди».