Сеута, Испания, 7 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Несколько сотен мигрантов попытались взять штурмом шестиметровый забор, ограждающий испанский полуанклав Сеута на севере Африки, сообщает портал Europa Press со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Штурм произошел в ночь на 6 июня. Около 400 человек набросились на двойной забор и столкнулись с силами безопасности Испании и Марокко, которые дали жесткий отпор. Несколько человек получили ранения.

В декабре 2017 года здесь произошел аналогичный случай: тогда на территорию Сеуты пытались проникнуть 700 мигрантов.