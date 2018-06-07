В Москве и Подмосковье ожидаются небольшие дожди и ветер
Москва, 7 июня, 2018, 08:18 — ИА Регнум. 7 июня в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дождь в Москве
По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит 14−16 градусов тепла, по области — 12−17 градусов выше нуля.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
Читайте также: Москвичей предупредили о капризах погоды
А также: Лето в Москве повернуло вспять