Москва, 7 июня, 2018, 08:18 — ИА Регнум. 7 июня в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит 14−16 градусов тепла, по области — 12−17 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

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