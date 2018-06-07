Сана, 7 июня, 2018, 08:10 — ИА Регнум. По меньшей мере 46 человек погибли при крушении эфиопского судна у побережья Йемена, пишет газета Kurier 7 июня со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

На борту переполненного судна находились около ста мигрантов, направлявшихся в страны Персидского залива. Среди погибших — 37 мужчин и 9 женщин. 16 человек числятся пропавшими без вести. По словам уцелевших, на судне не было спасательных жилетов.

По данным УВКБ ООН, в 2017 году в охваченный войной Йемен прибыли 87 тыс. мигрантов с полуострова Сомали. Гуманитарная ситуация в Йемене, по оценке ООН, является одной из худших в мире.