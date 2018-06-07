Берлин, 7 июня, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Европейский союз должен проявить настойчивость в условиях, когда США стремятся изменить мировой порядок. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель отчасти повторила тезис, высказанный ей в 2017 году после критики президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран, по его мнению, выделяющих недостаточно средств на оборону. Тогда канцлер отметила, что времена, когда Европа могла полностью рассчитывать на других, прошли.

Теперь, выступая на заседании фракции Европейской народной партии в Мюнхене, канцлер ФРГ напомнила о проблемах внутри НАТО, о выходе США из Парижского соглашения по климату, а также о недавно введенных Вашингтоном пошлинах на ввоз стали и алюминия.

«Все это подтверждает мнение, что мир меняется», — подчеркнула Меркель.

По словам канцлера, Европейскому союзу стоит выработать четкий ответ на многие вопросы в условиях, когда глобальным институтам необходимо «снова зарекомендовать себя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель назвала невозможным возвращение России в «Большую восьмерку» — неформальный клуб ведущих мировых держав.

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