Вашингтон, 7 июня, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка обратилась в ноябре 2015 года к адвокату отца Майклу Коэну с просьбой связаться с российским тяжелоатлетом Дмитрием Клоковым, который якобы предлагал устроить встречу Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает портал Buzzfeed.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным источников издания, встреча должна была состояться для обсуждения планов строительства в Москве небоскреба Trump Tower, а на тот момент Иванка являлась вице-президентом Trump Organization по развитию и активам.

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Дочь действующего главы Белого дома передала адвокату контакты российского спортсмена, после чего, как утверждает Buzzfeed, они провели телефонный разговор и несколько раз переписывались по электронной почте.

Однако пока неизвестно, каким образом Иванка получала контакты Клокова. Сам российский спортсмен заявил, что не связывался с Коэном, никаких писем адвокату не отправлял и является спортсменом, а не политиком, пишет издание.

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