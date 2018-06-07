Иркутск, 7 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Сокращение водоохранной зоны Байкала развязало руки местным чиновникам: тем, кому раньше на Ольхоне было «жить негде», выделят 183 земельных участка. Для этого придётся вырубить 15 гектаров соснового бора, сообщает 7ka.tv.

Цитата из видео 7ka.tv На Ольхоне рубят лес и строят новые дома

Жители посёлка Хужир шокированы тем, как меняется ландшафт острова: рубка деревьев осуществляется в непосредственной близости от байкальского берега. Но у местной администрации своя правда.

«У нас не приняты к исполнению оказались 183 заявления по предоставлению земельных участков. Представляете, сколько желающих местных жителей. Есть много приезжих, которые хотели бы жить здесь. Но Хужир жестко ограничен территорией национального парка. Поэтому 183 заявления не удовлетворены. Эти 15 гектаров — как раз резервная площадь, которую можно использовать под застройку», — пояснила специалист по земельным отношениям администрации поселка Хужир Ольга Жилкина.

По её словам, вырубать лес разрешают с условием — вместо одного срубленного дерева нужно посадить три.

Миграционные процессы на Ольхоне заинтересовали иркутского учёного: кандидата биологических наук Виктора Рябцева.

«Интересное место — Хужир. При «небольшом приросте населения» площадь поселка увеличилась почти вдвое. Всего за несколько лет. Тем не менее — «жить людям негде», «183 заявления не удовлетворены». А тогда кому же вы столь щедро раздавали землю? Не людям? Теперь до 15 га леса добрались (хоть бы пояснили — какого? Неужто — священного Шаманского, вдоль Сарайского залива?). Но где гарантия, что через год не будет подано еще 400 заявлений? Будете отдавать под застройку следующие 30 га леса?» — подчеркнул учёный.

По поводу условий, в соответствии с которыми лесорубы вместо одного срубленного дерева должны посадить три, Виктор Рябцев напомнил об одном существенном нюансе:

«Срубаемые деревья (не все, но многие), росли 100−200 лет. Их становление происходили при гораздо более благоприятном (для деревьев) климате. Ну, а нынешние прутики, воткнутые в пересохшую землю, вряд ли протянут и 10 лет. Сколько бы их не садили, — это не заменит уничтожаемый лес».

Напомним, постановление о десятикратном сокращении водоохранной зоны Байкала российское правительство утвердило 26 марта 2018 года. Чиновники пошли на этот шаг, несмотря на протесты учёных, природоохранной прокуратуры и некоторых депутатов Госдумы РФ, которые полагают, что сокращение это было принято во вред озеру, но в угоду туристическому бизнесу.

А ещё на Ольхоне намереваются построить асфальтобетонный завод, чтобы выполнить поручение президента Владимира Путина построить новую дорогу.