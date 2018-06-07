Вашингтон, 7 июня, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Канада несет ответственность за нападение на Вашингтон в 1814 году, когда был совершен поджог Белого дома. Об этом, как передает телекомпания CNN, сообщил 25 мая президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Сожжение Вашингтона в 1814 году

По данным источника телеканала, Трюдо раскритиковал политику властей США, которые приняли решение ввести пошлины на сталь и алюминий для защиты «национальной безопасности».

«Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?» — ответил Трамп канадскому премьер-министру.

Отметим, что президент США вспомнил англо-американскую войну (1812−1815 гг), когда военные Британии (Канада на тот момент была ее колонией) сожгли ряд важных зданий в США: тогда сгорел не только Белый дом, но и Капитолий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2018 г. власти США ввели пошлины на поставки стальной и алюминиевой продукции (25% и 10% соответственно) из ряда стран.

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