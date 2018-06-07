Вашингтон, 7 июня, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» является серьёзной угрозой для потенциальных противников, сообщает американский журнал Military Watch.

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

По данным издания, МиГ-31 не имеет аналогов в мире, а его уникальность состоит в способности поражать не только воздушные цели, но и корабли противника. Дальность полёта истребителя и возможности «Кинжала» позволяет уничтожать объекты на расстоянии более 3,5 тыс. км от взлетной полосы.

Напомним, основное предназначение истребителя-перехватчика МиГ-31 — уничтожение самолетов и крылатых ракет противника в приграничных и внутренних районах страны. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

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