Пермь, 7 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В Перми 8 июня состоится торжественное открытие единственного в России памятника знаменитому советскому актеру, заслуженному артисту РСФСР, уроженцу этого города Георгию Буркову. Событие приурочено сразу к двум юбилейным датам — 85-летию со дня рождения Буркова, которое отмечалось 31 мая, и 295-летию города Перми, которое будет праздноваться 12 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в строительном холдинге, который стал инициатором создания памятника и спонсором.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Георгий Бурков

8 июня Пермь посетит народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которая снялась вместе с Бурковым в нескольких популярных фильмах — в частности, в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» и «Ирония судьбы». Она примет участие в церемонии открытия памятника.

Памятник из бронзы установлен в центре Перми. Герой сидит с книгой в руке. По словам скульптора Алексея Залазаева, небрежность позы демонстрирует простоту, открытость, «народность» актера и в то же время недосягаемость.

«В основе образа та идея, что это — гражданский памятник Человеку Буркову. Не актеру, а Личности», — сказал Залазаев.

«Жора так и не стал москвичом, он любил Пермь и тепло вспоминал о ней — вплоть до своего ухода. И он все время в воспоминаниях, которые отражены в его книге, возвращался в свои пермские годы детства и юности», — отметила вдова Георгия Буркова Татьяна Ухарова.

Добавим, своим любимым писателем Георгий Бурков называл Джонатана Свифта. Автора того самого «Гулливера», давшего название новому жилому комплексу в центре Перми, в котором теперь стоит памятник актеру.

Справка.

Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми. Окончил среднюю школу № 49. Уже тогда он мечтал о сцене, однако не был принят ни в одно театральное училище. Учился на юридическом факультете Пермского государственного университета, одновременно занимался в вечерней студии при Пермском драматическом театре. Работал в театрах Березников, Кемерово, Перми и других городов. С 1965 года по приглашению главного режиссёра Бориса Львова-Анохина стал актёром столичного драматического театра им. К. С. Станиславского. Впоследствии служил в «Современнике», МХАТе, театре им. А. С. Пушкина. За свою яркую карьеру в кино он исполнил огромное множество самых разнообразных ролей, снискав любовь и признание миллионов зрителей. Самые известные из них — роли в картинах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная» (самого Шукшина Бурков называл своим единственным настоящим другом и в конце 1980-х создал и возглавил центр имени Шукшина), Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Гараж», «Ирония судьбы», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».