Одесса, Украина, 7 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Режиссёр Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни в Одессе. Соболезнования выразили друзья, коллеги, поклонники сценариста. Президент Украины Пётр Порошенко назвал Муратову очень талантливым человеком, человеком-эпохой.

Цитата к ф Короткие встречи. реж Кира Муратова. 1967. СССР Кира Муратова

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки в Румынии (нынешняя территория Молдавии). В 1939 году семья поселились в Бухаресте, где родители находились на нелегальной работе, с 1940 года до эвакуации жила в Кишинёве.

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Кира училась на филологическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1959 году она окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1961 году Кира Муратова становится режиссёром Одесской киностудии. Первый короткометражный фильм «У крутого яра» она сняла совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым в 1962 году. Спустя два года после этого дебюта также в паре с Муратовым она создаёт уже полнометражную ленту «Наш честный хлеб». Первой самостоятельной работой Киры Муратовой стала картина «Короткие встречи» (1967), где она сыграла главную роль.

Из-за разногласий с руководством Одесской киностудии ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград. Здесь на «Ленфильме» в 1978 году появилась её картина «Познавая белый свет».

Об уходе из кинематографа режиссёр заявила после премьеры картины «Вечное возвращение». Этот фильм на Римском кинофестивале критики назвали «гипнотической воронкой». Вроде бы в фильме ничего не происходит, но оторваться от него нельзя — он затягивает глубоко-глубоко, оставляя только щемящее чувство боли, без которого не бывает настоящего искусства. Этим и отличается искусство Киры Муратовой — оно настоящее. И таким оно было всегда: и во времена советского «застоя», и во времена перестройки, и во времена полной свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, кинорежиссёр и сценарист, народная артистка Украинской ССР Кира Муратова скончалась 6 июня в своей квартире в Одессе после продолжительной болезни. Ей было 83 года.