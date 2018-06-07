Москва, 7 июня, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что намерен посетить матчи всех 32 команд на чемпионате мира по футболу. Слова Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

«Я буду на матче открытия и хочу посетить матчи каждой из 32 команд во всех 11 городах. Я жду сюрпризов и непредсказуемых результатов», — заявил Инфантино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Инфантино заявил, что Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу на 100%.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В матче открытия встретятся сборные России и Саудовской Аравии.