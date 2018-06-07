Абакан, 7 июня, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Судьба главы Хакасии Виктора Зимина окончательно будет ясна уже через несколько дней, когда во всех регионах назначат выборы. После 10 июня уже гарантированно ничего не произойдёт, и можно будет утверждать, что вся серия замен губернаторов в регионах, где это планировалось, осуществилась, считает политолог Сергей Комарицын (Красноярск). Об этом он сообщил сегодня, 7 июня, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

R-19.ru Глава Хакасии Виктор Зимин

«Но, по моему мнению, если до сих пор в Хакасии не назначили врио главы, значит Зимин получил добро на участие в губернаторских выборах в сентябре 2018 года и, скорее всего, победит, правда ему придётся довольно сложно», — отметил политолог.

Напомним, в июне 2018 года в Хакасии вновь заговорили о возможной отставке главы республики Виктора Зимина. Однако слухи об уходе Зимина опровергли в республиканском правительстве, заявив, что «Виктор Михайлович в отставку не собирается».

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Более того, он примет участие в выборах главы Хакасии в сентябре 2018 года. О своих намерениях Зимин ранее сообщил сам.

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«Если Зимин останется, очевидно, что это случится благодаря Сергею Шойгу(министр обороны РФ, республиканские массмедиа периодически подчёркивают, что у Шойгу и Зимина дружеские отношения, прим. ИА REGNUM ). Скорее всего, вопрос о Зимине решался не в администрации президента, он решался именно с Шойгу. Поэтому с максимальной степенью вероятности на сегодняшний день можно утверждать, что Зимин действительно будет участвовать в выборах», — подытожил Сергей Комарицын.

Добавим, что касается сложностей, с которыми может столкнуться Зимин в ходе выборной кампании, некоторые эксперты считают, что у населения за долгое время скопились претензии к нынешнему главе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Зимин руководит республикой с 2009 года, тогда его кандидатуру внёс на рассмотрение президент РФ, а депутаты регионального парламента утвердили. В 2013 году Зимин выиграл всенародные выборы главы Хакасии, срок его полномочий на этом посту завершается в сентябре 2018 года.

Также в единый день голосования 9 сентября 2018 года в Хакасии состоятся выборы депутатов Верховного совета республики седьмого созыва.

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