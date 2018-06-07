Вашингтон, 7 июня, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп заставил главу Северной Кореи Ким Чен Ына униженно просить о проведении саммита в Сингапуре, заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани. Об этом пишет 6 июня The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

По словам Джулиани, коленопреклонённая поза, в которую США поставили руководство КНДР, — наиболее подобающая поза для властей страны, угрожавшей Соединённым Штатам ядерной войной.

«Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить, тогда мы отменили саммит. После этого Ким Чен Ын встал на колени и начал умолять о встрече. Это именно та позиция, в которую ему следует стоять», — цитирует издание слова юриста.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп в конце мая уведомил Ким Чен Ына, что не собирается участвовать в саммите из-за неприемлемых заявлений руководства Северной Кореи.

Читайте также: Washington Post: Отменив саммит с Ким Чен Ыном, Трамп поступил верно