Катар нацелился на НАТО, «Яндекс» сдал Калининград немцам: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Рынок важнее: экономические санкции не мешают наращивать экспорт из Германии в Россию;
- Стратегическая цель: Катар решил присоединиться к НАТО;
- На срыве: «стремительное обнищание» обещают украинцам без денег МВФ;
- Борьба идеологий: в Калининграде «Яндекс» вернул улице немецкое название;
- Всё для туриста: названы сроки распространения tax free на всю страну.
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