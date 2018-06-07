Пекин, 7 июня, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились построить всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами во время переговоров, которые прошли 6 июня в Доме народных собраний в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

President.kg Си Цзиньпин и Сооронбай Жээнбеков

«Установление всестороннего стратегического партнёрства — это очередная веха в истории двусторонних отношений между Китаем и Киргизией, которая придаст новый импульс их развитию», — заявил Си Цзиньпин, отмечая, что Киргизия была одной из первых стран, которая присоединилась к китайской инициативе «Нового шелкового пути». Он также призвал страны объединить стратегии развития и координировать политику во имя общих интересов.

По словам Жээнбекова, который находится в Китае с государственным визитом в преддверии саммита ШОС, который пройдет в Циндао, он восхищен социально-экономическими завоеваниями Китая и рассматривает отношения с Китаем в качестве приоритетных. Кроме того, Киргизия, признавая политику «одного Китая», будет вести совместно с ним борьбу с «тремя силами зла»: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Напомним, что ранее правительство Киргизии получило в Экспортно-импортном банке Китая кредит в размере $386 млн на модернизацию столичной ТЭЦ. Через 20 лет страна должна будет вернуть Китаю уже $480 млн с учетом процентов, что вызывает опасения у многих в стране.