Вашингтон, 7 июня, 2018, 06:36 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что старается не думать о Кубке Стэнли. Об этом он заявил журналисту Washington Post Изабель Хуршудян, которая опубликовала его слова на своей странице в Twitter.

dbking Александр Овечкин

«Я не пытаюсь слишком много думать об этом. Просто стараюсь сфокусироваться на разных вещах. Но это сложно. На каких вещах? На чём угодно — машинах, отелях, Лас-Вегасе», — сказал Овечкин.

Напомним, на данный момент «Вашингтон» ведёт в счёте в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» — 3:1. Пятый матч состоится в Лас-Вегасе 8 июня. В случае победы «Кэпиталз» станут обладателями трофея, а для Овечкина этот трофей будет первым в его карьере в НХЛ.