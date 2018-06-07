Чистополь, Татарстан, 7 июня, 2018, 06:19 — ИА Регнум. В отношении должностных лиц «Чистопольского хлебозавода», чьи работники пожаловались на невыплату зарплаты на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдёт 7 июня, возбуждено уголовное дело. Следствие ведёт розыск директора, который у предприятия сменился 16 мая 2018 года. 206 работникам завода работодатель задолжал уже более 5,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Татарии.

Без зарплаты

Одновременно с этим Арбитражный суд РТ 6 июня 2018 года принял к производству иск с требованием признать предприятие банкротом. Истцом выступил Павел Толстенко из Чистополя, сумма его претензий — свыше 2,084 млн рублей. Рассмотрение иска суд начнёт 3 июля 2018 года.

Напомним, в преддверии прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами сотрудники единственного в Чистополе хлебозавода обратились с видеообращением к главе государства. В нём они рассказали о проблемах с невыплатой зарплаты и остановкой завода. Примерно в это же время, 30 мая 2018 года, в суд поступил иск с требованием о банкротстве АО «Чистопольский хлебозавод», к которому финансовые претензии также имеют поставщики муки из разных регионов ПФО.

6 июня 2018 года следователи сообщили, что по факту невыплаты свыше 5,7 млн рублей зарплаты 206 работникам завода возбуждено уголовное дело — по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»). Следствие считает, что руководство предприятия, розыск которого в настоящее время ведётся и чьё местонахождение неизвестно, знало о проблемах с зарплатой, но с марта по май 2018 года «направляло имеющиеся денежные средства на иные нужды».

Помимо розыска директора, которым с середины мая 2018 года является некий Алексей Алехин, ведутся обыски на предприятии, выемка документации. Расследование дела продолжается, идёт опрос потерпевших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовые проблемы у АО «Чистопольский хлебозавод», созданного в 2002 году, возникли из-за долгов по кредитам, превышающим 90 млн рублей. Помимо директора, у предприятия с 15 января 2018 года сменился и основной акционер — доля более 82% перешла предпринимателю из Ульяновской области Зиннятулле Розакову. В своём регионе он ранее руководил компанией, торгующей топливом, но позднее она была ликвидирована.

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