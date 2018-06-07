Омск, 7 июня, 2018, 06:10 — ИА Регнум. В Омской области продолжается «экстремально сложная» посевная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, по состоянию на 6 июня посев яровых культур проведен на площади 2,022 тыс. га. Это 72,9% от плана.

Msh.omskportal.ru Посевные работы

Чтобы подойти к завершению сева сельскохозяйственных культур в ближайшие дни, омские аграрии работают в круглосуточном режиме, увеличивают темпы посевной.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Максима Чекусова, по темпам посевной Омская область находится на четвёртом месте в Сибири.

«В целом по области всходы ровные, влаги хватает, поэтому у аграриев есть все шансы закончить посевную кампанию до конца недели, а для этого надо приложить все усилия», — сказал Чекусов на селекторном совещании.

В ведомстве подчеркнули, что погода аграриям благоприятствует. С другой стороны, резкое потепление повлияло на быстрый рост сорной растительности на стерневых фонах. Может потребоваться увеличение площади гербицидной обработки.

На сегодняшний день в Омской области осталось посеять 750 га яровых культур. Более 80% посеяно в Калачинском, Полтавском, Щербакульском, Омском, Азовском, Одесском, Таврическом и Кормиловском районах. Сев яровой пшеницы проведен на площади 1,2 млн га (80,6% от плана).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области из-за экстремально сложных условий ведения посевной кампании 31 мая ввели режим ЧС. По данным облправительства, на темпы посевной повлияли низкие температуры и избыточная влага. Май в регионе выдался аномально холодным.

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