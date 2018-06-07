Казань, 7 июня, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Из всех городов Приволжского федерального округа на начало июня 2018 года самый дорогой бензин был в Чувашии — 44,04 рубля за литр, Пермском крае — 43,87 рубля и Кировской области — 43,68 рубля. Нижегородская область была на четвёртом месте — 43,59 рубля, а «нефтяная» Татария совместно с Башкирией демонстрировали самые низкие цены — 41,97 и 41,59 рубля за литр соответственно. При этом в Нижегородской области эксперты отмечали существенный рост цен, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Бензин

В Нижегородской области за май 2018 года стоимость бензина выросла в среднем на 7% и на начало июня 2018 года за литр составляла 43,59 рубля. С начала года прирост показателя был почти 9,5% — с 39,82 рубля.

Стоимость бензина АИ-92 в регионе на 4 июня 2018 года составляла 41,4 рубля (против 37,84 рубля на начало года), бензина АИ-95 — 44,43 рубля (против 40,64 рубля), АИ-98 — 48,27 рубля против 43,64 рубля в начале 2018 года.

Стоимость дизельного топлива также существенно выросла — с 39,73 в начале января 2018 года и до 43,82 рубля на июнь (прирост на 10,3%), и на 7,5% наблюдался рост цен за май.

Из регионов ПФО самое дорогое дизельное топливо на начало июня фиксировалось органами статистики в Оренбургской области — 45,21 рубля за литр, Пермском крае — 44,89 рубля, Марий Эл — 44,84 рубля. А вот дешевле всего оно было в Саратовской и Самарской областях — 42,9 и 42,95 рубля соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции в мае 2018 года глава УФАС по Нижегородской области Тамара Григорян заявила, что цены на топливо в регионе превышают темпы инфляции. Это подтверждает еженедельный мониторинг. А относительно мая 2017 года стоимость некоторых видов бензина выросла почти на 12%.

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