Хабаровск, 7 июня, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Российские чиновники просят повысить им жалованье. Государственные люди готовы сменить работу, если им предложат на 40 тыс. рублей больше. Оклады госслужащих должны быть на 60% больше. Такие выводы содержаться в докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка. Однако зампред правительства Хабаровского края, отвечающий за комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре, Дмитрий Волков считает, что спешить с повышением не нужно, поскольку чиновники в России вообще скоро исчезнут — за ненадобностью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Вообще, проблема низкой оплаты рядовых госслужащих в региональных и муниципальных администрациях есть.

«Молодой человек, специалист 1 категории, который придёт на работу в администрацию Ванинского района, где есть северные надбавки, 50%, будет получать в месяц 27 тыс. рублей. Это без выслуги. По прошествии лет, когда выслуга появится, зарплата будет больше, но ненамного. Молодежь, к сожалению, на такие заработки идти не хочет. Молодые талантливые ищут и заработки соответствующие их запросам. Кадровая проблема есть, она существует постоянно. Есть, конечно, преференции у чиновников, например, та же муниципальная пенсия. Но там свои сложности», — рассказала заместитель главы свободного порта Ванино Светлана Хоменко.

Получается, что в районах того же Хабаровского края, не приравненных к Крайнему Северу, заработная плата ещё меньше. Где ж на такое жалованье найти высококвалифицированных, молодых, одарённых?

Однако заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков, отвечающий за комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре, высказал убеждение, для чиновника почти невозможное. Волков считает, что чиновники скоро исчезнут. Совсем.

Дмитрий Волков в 2018 году стал победителем национального конкурса управленцев «Лидеры России».

«Мы привыкли к какой-то определенной структуре — иерархия. Однако от этого надо уходить. Уже сейчас есть методики, согласно которым вообще нет ни шефов, ни отделов, всё строится на самоорганизации. Они существуют и применяются в организациях из областей энергетики и образования. Кстати, Калининградская область строилась в Советском Союзе по похожей технологии — «Компас Водяного». А ведь её можно брать и использовать где угодно», — рассказал Дмитрий Волков ИА ДВ-Новости.

Ответственный за развитие Комсомольска чиновник убеждён, что 80% существующих специальностей уже устарели.

«Чиновники точно скоро исчезнут. Я работаю по регламенту «Я — машина». Но при этом мы, чиновники, очень сильно влияем на жизнь людей. В этом-то и опасность. Представляете, если у правительства Хабаровского края что-то не получится? Нельзя будет сказать «Ну, не получилось, попробуем ещё раз». Ведь это сразу скажется на жизни многих людей», — сказал чиновник правительства Хабаровского края.

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Дмитрию Волкову, москвичу, который уже несколько лет работает в Хабаровском крае, не нравится название «Дальний Восток»:

«Это определение появилось совсем недавно, около 100 лет назад. Так называли Порт-Артур во время Русско-японской войны. Но поскольку большинство людей приезжали сюда воевать, то к нам и прицепился этот термин. Как только мы от этого уйдём, жизнь сразу изменится», — убежден Волков.

Зампред краевого правительства считает, что необходимо менять сознание людей с младенчества:

«Даже беременным лучше читать не сказки, а бизнес-стратегии», — сказал Волков.

Ранее это же издание со ссылкой на собственные источники сообщало, что Дмитрий Волков претендует на кресло губернатора Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Хабаровскстата на 1 декабря 2017 года, смертность в Хабаровском крае превысила рождаемость: родилось 13 375 младенцев, умерло 14 551 человек. Родившихся оказалось на 1559 меньше, чем в 2016 году, а умерших — на 166 больше. В советский период в Хабаровском крае проживало 1 млн 800 тыс. человек, сегодня — 1 млн 333 тыс. человек.

Из Комсомольска-на-Амуре, развитием которого руководит Дмитрий Волков, в 2017 году уехали 700 человек, ещё 600 умерли. Всего в городе Юности на 1 января 2018 года проживает 248 254 человека. Численность населения Комсомольска-на-Амуре стабильно падает с 1993 года, когда в городе проживали 315 тыс. человек.

Чиновники и депутаты России отчитались о своих доходах. Дальневосточники, доходы которых падают четыре года подряд, были шокированы доходами высших должностных лиц и высокопоставленных чиновников своих регионов и федеральных ведомств. Так, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заработал в 2017 году 377 млн рублей, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 16 млн рублей, а отчет о доходах и имуществе семьи зампреда Амурской области Сергея Тырцева занял 12 страниц. В отчетах чиновников мелькают миллионы, дорогая недвижимость, престижные авто. Но обычным госслужащим такие доходы и не снились.

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