Челябинск, 7 июня, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Приговор в виде лишения свободы на срок два года и один месяц условно вынес суд в Челябинске бывшему работнику почты за присвоение пенсий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уточняется, что приговор в отношении 47-летней челябинки вынес Ленинский районный суд.

«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч 1,3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе.

Челябинка признана виновной в преступлении, совершенном с декабря 2016 г. по апрель 2017 г., когда она работала почтальоном. Она должна была приносить пенсии людям, но вместо этого забирала их себе.

«Таким образом она присвоила денежные средства 52 граждан, причинив ФГУП «Почта России» материальный ущерб на сумму свыше 700 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Женщина признала себя виновной еще в ходе предварительного следствия и частично возместила ущерб, вернув около 420 тыс. рублей. Учитывая все обстоятельства, суд назначил ей наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года бывшая начальница почтового отделения была признана виновной в хищении 94 тысяч рублей.