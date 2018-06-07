Якутск, 7 июня, 2018, 04:58 — ИА Регнум. На борту вертолёта Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» 6 июня жительница Якутии родила ребёнка. Воздушное судно следовало по маршруту Чагда — Маган и было оснащено медицинским оборудованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

Новорожденный

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Роды прошли под руководством командира воздушного судна Владимира Бовшика, второго пилота Николая Кримашевского и штурмана Евгения Овчаренко. Родилась в вертолёте здоровая девочка весом 3,5 кг и ростом 50 см.

Воздушное судно совершило посадку в пригороде Якутска. Ребёнок и его мама чувствуют себя хорошо и находятся в послеродовом отделении Перинатального центра №2 под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад жительница Якутии родила дочь в тайге. Женщина отправилась туда на сороковой неделе беременности, решив помочь мужу и родственникам на промысле рыбы. Когда начались схватки, её семья пыталась добраться до города самостоятельно, но внедорожник провалился в болото и заглох. Мужу роженицы удалось найти место, где есть сотовая связь, и вызвать скорую помощь. Врачам и спасателям пришлось идти к роженице пешком, потому что вездеходы застревали в болоте. Фельдшеры добрались до женщины, когда ребёнок уже родился, и перерезали пуповину, отделили послед, остановили кровотечение, грели новорождённую девочку. Спасатели МЧС под прикрытием табельного оружия оперуполномоченного полиции охраняли мать и ребёнка от бродящих вокруг бурых медведей, у которых сейчас период гона.