Пекин, 7 июня, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Количество курящих в Пекине упало на 200 тыс. человек за три года с начала действия жесткого «антитабачного» законодательства, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Курение

Количество курящих взрослых в Пекине составляет 22,3% или 3,99 млн человек, что на 200 тыс. ниже, чем в 2015 году, сообщают местные органы по охране здоровья. Было открыто при госпиталях в общей сложности 61 клиника для желающих бросить эту вредную привычку.

По всему городу действует около 15 тыс. волонтеров по контролю за курение. Было наказано более 7300 человек и 1600 организаций за нарушение «антитабачных» законов.

Напомним, что в Китае было запрещено курение в общественных местах. В медицинских учреждениях, школах и гостиницах закон исполняется лучше, чем в небольших ресторанах, офисных зданиях и жилых домах.