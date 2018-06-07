Казань, 7 июня, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Родители детей с инвалидностью из Татарии к предстоящей 7 июня прямой линии записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором просят проиндексировать пособие по уходу за «особенным ребёнком» или уравнять его с минимальным размером оплаты труда, который составляет 11 163 рубля. Авторы обращения жалуются, что выплачиваемое им пособие, которое часто является единственным источником дохода, составляет 5,5 тыс. рублей, не дотягивая даже до прожиточного минимума, и не индексировалось с 2013 года. Обращение опубликовано в группе сообщества в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Здравствуйте, Владимир Владимирович, мы — мамы детей-инвалидов города Казани. Наше пособие по уходу за ребёнком составляет 5,5 тысячи рублей. Данной суммы не хватает на квартплату. Руководство Татарстана нас не слышит, нашу транспортную карту сопровождающего ребенка-инвалида мы вынуждены оплачивать дважды, а это составляет в среднем 2,5 тысячи рублей в месяц», — говорят матери в видеообращении, прося поднять пособие до МРОТ или индексировать его ежегодно.

Помимо этого, авторы обращения просят Владимира Путина «обратить пристальное внимание на исполнение федеральных законов исполкомом Казани».

Одновременно с обращением к президенту РФ авторы ведут сбор подписей под аналогичной просьбой к главе Татарии Рустаму Минниханову.

«Когда в семье появляется ребенок-инвалид, то многим родителям приходится оставлять свою работу для осуществления ухода за ребёнком, в основном это мамы. А если ещё и отец покидает семью, столкнувшись с трудностями, то пенсия ребёнка и пособие по уходу являются единственным заработком семьи. И на эти деньги семья должна месяц покупать продукты, одежду и обувь, оплачивать счета, а также осуществлять лечение и реабилитацию ребенка-инвалида. А если в семье есть ещё дети, то расходы увеличиваются в разы. Уход за ребёнком-инвалидом — это тяжкий труд. Родители работают дома 24 часа в сутки, семь дней в неделю, не могут взять отпуск и уйти на больничный», — пишут они в открытом письме ему, уточняя, что прожить на пособие невозможно.

«Мы находимся за чертой бедности и на грани выживания», — пишут родители и уточняют, что в федеральный центр — профильное министерство — с аналогичной просьбой они уже обращались, и там отметили, что «региональные власти наделены достаточными полномочиями, чтобы самостоятельно устанавливать доплаты к федеральным пособиям».

Напомним, прожиточный минимум в Татарии на первый квартал 2018 года составляет 8527 рублей в целом, 9066 рублей для трудоспособного населения и 8597 рублей на детей. Для семьи из двух человек (матери и ребёнка) необходимый минимум в три раза больше, чем нынешний размер пособий — более 17,5 тыс. рублей.

По данным министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, на 1 января 2017 года в регионе было 300,3 тыс. инвалидов, из которых 14,7 тыс. человек — это дети с инвалидностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2018 года Владимир Путин проведёт традиционную прямую линию с населением. Число вопросов граждан России к президенту в преддверии специальной передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» уже превысило 1,5 млн.