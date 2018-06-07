Брюссель, 7 июня, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Только антироссийские санкции могут по-настоящему надавить на Москву, завил бывший генсек НАТО Фог Расмуссен, пишет немецкая газета Welt.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

Говоря о происходящем на Украине и о роли НАТО в разрешении этой проблемы, функционер заявил, что Европа не хочет участвовать в открытом вооруженном конфликте с Россией. Однако Россия — это проблема, поэтому сейчас нужно давить на нее санкциями, поскольку Москва понимает лишь «язык силы».

Напомним, официальные лица НАТО, в частности нынешний генсек Йенс Столтенберг, часто делает антироссийские заявления, после которых всегда говорит, что «это не агрессия против России» и что альянс ничего плохого не имел в виду.

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