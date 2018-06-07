Багдад, 7 июня, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Полиция Багдада заявила о 18 погибших и 90 раненых в результате взрыва автомобиля в Садр Сити, сообщает Reuters.

Jim Gordon После взрыва бомбы

Представитель иракского МВД заявил, что взрыв был вызван детонацией боеприпасов и сообщил, что расследование происшествия уже начато. Ранее местные СМИ заявляли о теракте, как возможной версии произошедшего. Власти Ирака пока не высказались в пользу той или иной версии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Ирак в районе Садр Сити произошел взрыв припаркованного автомобиля.