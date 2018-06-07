Брюссель, 7 июня, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Всего несколько дней понадобилось бы России, чтобы занять Украину, считает экс-генсек НАТО Фог Расмуссен, пишет газета Welt.

World Economic Forum Фог Расмуссен

«Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину в течение несколько дней, несмотря на то, что Украина существенно улучшила свои военные возможности за последние два-три года», — заявил Расмуссен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Расмуссен сказал, что Украине еще далеко до НАТО, но с 2014 года эта страна многое сделала «на пути» в альянс.