Гуанчжоу, Китай, 7 июня, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Еще два сотрудника посольства США в Гуанчжоу было эвакуировано из Китая в связи с ухудшением здоровья из-за якобы «акустических атак», сообщает The New York Times.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1972. СССР Акустическая атака

За последние месяцы американские власти неоднократно заявляли о том, что их дипломатов атакуют так называемым «акустическим оружием», что вызывает недомогание, сходное по симптоматике с сотрясением мозга. Ранее обвинения в «акустических атаках» на сотрудников американского дипведомства выдвигались в адрес Кубы.

«Но теперь американские дипломаты испытывают то же самое в Гуанчжоу. Власти неоднократно высказывали подозрения в адрес различных стран, вероятно, в этом виноват Китай или Россия», — подытоживает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае представители китайских властей заявили, что не обнаружили никаких следов применения «акустического оружия» в Гуанчжоу.