Одесса, Украина, 7 июня, 2018, 04:01 — ИА Регнум. В Одессе в ходе возникшего конфликта с неизвестным гражданином был избит американский певец Билл Уоррен.

Насилие

Заявление в одесскую полицию от гражданина США поступило вечером 5 июня. Сообщается, что у Уоррена возник конфликт с неизвестным человеком, в результате чего певец получил несколько ударов по лицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Черниговской области на Украине был обнаружен мертвым украинский режиссер Леонид Кантер.