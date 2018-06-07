Москва, 7 июня, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Нитраты найдены в молочной продукции из Белоруссии, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

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По словам представителя российского ведомства, очередные поставки белорусского молока оказались небезупречного качества.

«Нитраты были обнаружены при очередном лабораторном контроле», — отметила Мелано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц назвал действия России в отношении молочной продукции из Белоруссии неадекватными и необъективными.