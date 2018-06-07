Минск, 7 июня, 2018, 03:42 — ИА Регнум. В Минске скончался на 73-м году жизни народный артист Белоруссии Эдуард Зарицкий, сообщает Белорусский союз композиторов.

Траурная свеча

Долгое время Зарицкий работал в Национальном академическом концертном оркестре Белоруссии, среди его произведений есть сюиты и концерты для гобоя и валторны, а также симфонии. Песни на его музыку исполняли Филипп Киркоров, Ярослав Евдокимов и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня скончался актер Большого драматического театра имени Товстоногова народный артист России Леонид Неведомский.