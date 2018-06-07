Москва, 7 июня, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Корпорация «Ростех» представила российский аналог Skype с высоким уровнем защищенности на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщает пресс-служба корпорации.

Tsahi Levent-Levi Skype

Сообщается, что данная система предназначается в первую очередь для государственных ведомств и промышленности. Это позволит проводить закрытые совещания, обмениваться конфиденциальной информацией и созывать экстренные видеоконференцию. Также сообщается, что IVA AVES-S (так называется эта разработка) может передавать видео в формате Full HD.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам салона «Комплексная безопасность — 2018» заявил, что необходимо уделять особое внимание поддержке и продвижению отечественных перспективных разработок.