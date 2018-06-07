Нью-Йорк, США, 7 июня, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN написал слово «Россия» с ошибкой, заменив «О» на латинскую «U», сообщает RT.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Полуграмотный

Надпись появилась за спиной у ведущего во время прямого репортажа. В результате ошибки надпись «РUССИЯ» появилась в прямом эфире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году диктор CNN Эшли Бэнфилд назвала российского президента Борисом Ельциным.