Тель-Авив, Израиль, 7 июня, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы «умолял на коленях» провести саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сообщает The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Ну, Ким Чен Ын встал на колени и умолял не отменять встречу. Встал как раз в ту позу, в которую мы хотели его поставить», — заявил Джулиани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на время грядущей встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Сингапур принял решение закрыть воздушное пространство страны.