Барселона, Испания, 7 июня, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Неизвестные совершили ограбление дома певицы Шакиры и футболиста «Барселоны» Жерара Пике, сообщает El Mundo.

Tobias ToMar Maier Грабитель

По их данным, грабители проникли ночью в дом через окно и похитили часы и ювелирные украшения. Ни Шакиры, ни Пике в момент ограбления дома не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года пожилые налетчики ограбили американскую знаменитость армянского происхождения Ким Кардашьян.