Лондон, 7 июня, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Четыре американских истребителя F-35 Lightning прибыли в графство Норфлок на базу ВВС Великобритании, передает ВВС.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

Уточняется, что за этими первыми самолетами в Британию будут доставлены еще 136 единиц. F-35 прибыли на британскую авиабазу досрочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лондону потребовались американские истребители, так как без них британские ВВС не могут обеспечить выполнение всех требований безопасности. Поставка одного F-35 стоила Лондону ₤150 млн каждый.