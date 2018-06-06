Вашингтон, 7 июня, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Одной из внешнеполитических задач Вашингтона является борьба с тиранией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская политика

Упомянув об открытии второго фронта в 1944 году, когда американцы высадились в Нормандии, Помпео заявил:

«Мы чтим эти беспримерные усилия и жертвы и противостоим вместе с нашими союзниками тирании сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из союзников США — Великобритания — позволила себе сравнить действия России с гитлеровской Германией. Так, в марте британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил по поводу чемпионата мира по футболу в РФ:

«Описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах… Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно».