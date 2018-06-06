Москва, 7 июня, 2018, 02:14 — ИА Регнум. МИД России считает важным сигналом принятие Совбезом ООН заявления председателя по ситуации в Донбассе, заявляет пресс-служба ведомства.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Также в дипведомстве отметили, что СБ ООН указал на необходимость мер по выполнению Минских соглашений, принятых еще в 2015 году.

«Минский «Комплекс мер» остается безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта. Эффективное разрешение кризиса на Украине возможно только мирным политико-дипломатическим путем через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнули в МИД России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня Совет Безопасности ООН осудил нарушения режима прекращения огня в Донбассе.