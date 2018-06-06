Киев, 7 июня, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Киевский горсовет потребовал от компании «Нафтогаз Украины» заключить договор с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» по поставкам газа и возобновить его подачу предприятиям, говорится на сайте ведомства.

Нет газа

Сообщается, что из-за действий «Нафтогаза» три тысячи домов остались без горячей воды. В свою очередь заммэра Киева Владимир Прокопов пообещал отключить «Нафтогазу» коммуникации в случае неисполнения требований горсовета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам мая сотрудники компании «Нафтогаз» получили премии в размере 500 млн гривен.