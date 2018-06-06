Пекин, 7 июня, 2018, 01:36 — ИА Регнум. 6 июня в Париже прошла 7-я сессия стран-участниц Конвенции об охране нематериального культурного наследия, сообщаетСиньхуа.

Флаг КНР

Среди вопросов повестки значился и организационный вопрос, связанный с ротацией соответствующего профильного межправительственного комитета.

Новым его членом стала КНР, за которую проголосовали 123 участника конвенции. Вместе с ней, в состав комитета избраны еще 11 стран, представляющих все континенты. Двое из новых членов комитета — Казахстан и Азербайджан — являются членами СНГ.

Синьхуа сообщает, что делегацию КНР на этом форуме возглавлял представитель партийного комитета министерства культуры и туризма Юй Цюнь.