Кишинёв, 7 июня, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что в поражении поддержанного им кандидата-социалиста на выборах мэра Кишинева Иона Чебана виноват находящийся в Москве лидер оппозиционной Нашей партии Ренато Усатый. Как заявил Додон в эфире телеканала НТВ-Молдова, выступая против социалистов «троянский конь» Усатый «подаёт снаряды евроунионистам». Он также назвал Усатого «полезным идиотом», которого используют против социалистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Ренато Усатый, скрывающийся в России от преследования со стороны молдавских властей, ответил Додону через Facebook. Он заметил, что заявления о «евроунионистах» уже вызывают тошноту у всех вменяемых людей. «Господин президент, ваш кандидат проиграл, потому что его поддержала такая продажная плахотнюковская шкура, как вы. Только и всего», — добавил Усатый, имея в виду тесную связь Додона и лидером правящей в Молдавии Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах мэра Кишинева победил кандидат от оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Социалист Ион Чебан получил 47,43% голосов.

Чебан, напомним, — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона. После выбывания из борьбы в первом туре бывшей и.о. мэра Сильвии Раду, поддержанной правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, Чебан считался кандидатом не только Додона, но и Плахотнюка, для которого кандидатура социалиста куда более приемлема, чем фигура протестного лидера Нэстасе.

Лидер платформы DA известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов перед выборами.