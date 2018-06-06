Вашингтон, 7 июня, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Обвинение «в поджоге Белого дома» 200-летней давности высказал президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по пошлинам на канадские металлы, передает телекомпания CNN.

Захват и сожжение Вашингтона в 1814 году

Отвечая на критику американской торговой тактики по пошлинам, высказанную Трюдо, Трамп привел канадскому коллеге следующий аргумент: «разве не вы, парни, сожгли Белый дом» в англо-американской войне 1812−1815 гг.

Напомним, в ходе этой кампании Британия (Канада на тот момент была ее колонией) устроила поджог ряда учреждений в США: тогда сгорел не только Белый дом, но и Капитолий.