Москва, 7 июня, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Поколение, родившееся в 1980—2000 годах, предпочитает тратить денежные накопления на «получение качественных впечатлений», заявляет Центробанк РФ в своем докладе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Этот аспект, по мнению экспертов ЦБ, может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы. Также эксперты отмечают, что модель потребления, основанная на совместном доступе к сервисам, может «привести к пересмотру потребности иметь предметы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев рассматривает три варианта повышения пенсионного возраста в стране.