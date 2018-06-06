Брюссель, 7 июня, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Введение вторичных санкций против европейских стран — участников соглашения с Ираном по ядерной программе — было бы ошибочным со стороны Вашингтона, поскольку США и ЕС — союзники. Соответствующее письмо направили в Вашингтон министры финансов и иностранных дел Британии, Франции и Германии.

Флаги ЕС и США

«Мы как близкие союзники ожидаем, что экстерриториальные действия вторичных санкций США не будут распространяться на европейские компании и физические лица и что Соединенные Штаты будут уважать наше политическое решение и добросовестность субъектов экономической деятельности на территории ЕС», — цитирует обращение Associated Press.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня американский министр финансов Стивен Мнучин получил послание от высокопоставленных официальных лиц ЕС, которые призвали США «не подрывать усилия» Брюсселя по сохранению так называемой ядерной сделки с Ираном и отказаться от вторичных санкций.