Москва, 7 июня, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Каждый второй россиянин слышал о протестах против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна, прошедших в Армении.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM

Согласно опросу «Левада-центра», у большинства преобладало нейтральное отношение к протестующим (58%), а каждый четвертый опрошенный, знающий о протестах, выражал позитивное отношение (уважение — 14%, симпатию — 10%).

По результатам опроса, 48% опрошенных россиян заявили, что не слышали о событиях в Армении, 39% респондентов подтвердили, что им известна некая информация о протестах, и лишь 12% отметили, что хорошо осведомлены о ситуации в стране.

Более половины тех россиян, которые слышали о протестах, были уверены, что протесты с подобной повесткой не произойдут в России в ближайшее время (скорее нет — 40%, определенно нет — 15%), а противоположного мнения придерживалась треть респондентов (определенно да — 7%, скорее да — 27%).

Опрос проведен 24−30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.